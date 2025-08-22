Эксклюзив: Путин потребовал от Украины отказаться от Донбасса, вступления НАТО и размещения западных войск, сообщают источники (Reuters, Великобритания)

Reuters: Путин требует от Украины отказаться от Донбасса и не вступать в НАТО

Путин требует от Украины отказаться от всего восточного Донбасса, не вступать в НАТО и не допускать западные войска на свою территорию, сообщает Reuters. Взамен Россия готова остановить продвижение своих войск на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge)

Владимир Путин требует от Украины отказаться от всего восточного Донбасса, отказаться от амбиций вступить в НАТО, сохранить нейтралитет и не допускать западные войска на свою территорию, сообщили Reuters три источника, знакомые с позицией высшего руководства Кремля.

Российский президент встретился с Дональдом Трампом на Аляске в пятницу на первом за более чем четыре года саммите Россия-США и почти все три часа закрытой встречи обсуждал возможный компромисс по Украине, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса.

Выступая после встречи рядом с Трампом, Путин заявил о надежде, что встреча откроет путь к миру на Украине, но ни один из лидеров не раскрыл подробностей обсуждений.

В наиболее подробном на сегодняшний день российском репортаже о предложении Путина на саммите агентство Reuters смогло в общих чертах описать, что Кремль хотел бы видеть в возможном мирном соглашении, которое положит конец конфликту, в результате которого погибли и были ранены сотни тысяч человек.

По сути, по словам российских источников, Путин пошел на компромисс относительно территориальных требований, выдвинутых им в июне 2024 года, которые требовали от Киева уступить все четыре области, которые Москва считает частью России: Донецкую и Луганскую в восточной Украине, которые образуют Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую на юге.

Киев отверг эти условия, считая их равносильными капитуляции.

Согласно трем источникам, в новом предложении российский президент остался при своем требовании, чтобы Украина полностью ушла из тех частей Донбасса, которые она еще контролирует. Взамен, впрочем, Москва остановит продвижение своих войск на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, добавили они.

По оценкам США и данным из открытых источников, Россия контролирует около 88% территории Донбасса и 73% территории Запорожской и Херсонской областей.

Источники сообщили, что Москва также готова передать небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения.

Путин также придерживается своих прежних требований об отказе Украины от амбиций в отношении НАТО и о юридически обязательстве военного альянса под руководством США не расширяться дальше на восток, а также об ограничении украинской армии и соглашении о том, что западные войска не будут развернуты на территории Украины в составе миротворческих сил, сообщили источники.

Однако позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга, более чем через три года после того, как Путин отдал приказ о введении тысяч российских военных на Украину в ходе полномасштабной военной операции, последовавшей за присоединением Крымского полуострова в 2014 году и затяжными боями на востоке страны.

В министерстве иностранных дел Украины не прокомментировали предложение.

Владимир Зеленский неоднократно отвергал идею ухода с международно признанной территории Украины в рамках соглашения и заявлял, что промышленный Донбасс служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины.

"Если речь идет о простом уходе с востока, то это невозможно", — заявил он журналистам в комментарии, опубликованном Киевом в четверг. "Это вопрос выживания нашей страны, который требует самых прочных линий обороны".

Между тем вступление в НАТО является стратегической целью, закрепленной в конституции страны, и Киев считает это наиболее надежной гарантией безопасности. Зеленский заявил, что решение о вступлении в альянс не зависит от России.

Белый дом и НАТО не сразу отреагировали на запросы о комментарии по поводу российских предложений.

Политолог Сэмюэл Чарап, председатель комитета по России и Евразии в RAND, американском аналитическом центре по вопросам глобальной политики, заявил, что любое требование к Украине о выводе войск из Донбасса остается для Киева неприемлемым как с политической, так и со стратегической точки зрения.

"Открытость к „миру“ на условиях, категорически неприемлемых для другой стороны, может быть скорее спектаклем для Трампа, чем признаком реальной готовности к компромиссу", — добавил он. "Единственный способ проверить это предложение — начать серьезный процесс на рабочем уровне, чтобы обсудить эти детали".

ТРАМП: ПУТИН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ

По оценкам США и данным открытых источников, российские войска в настоящее время контролируют пятую часть территории Украины, что примерно соответствует площади американского штата Огайо.

Три источника, приближенных к Кремлю, заявили, что саммит в Анкоридже на Аляске дал лучший шанс на мир с начала конфликта, поскольку были проведены конкретные переговоры об условиях России, и Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки.

"Путин готов к миру, к компромиссу. Именно это было донесено до Трампа", — отметил один из источников.

Источники предупредили, что Москве неясно, готова ли Украина уступить оставшуюся часть Донбасса, и что, если она этого не сделает, боевые действия продолжатся. Также неясно, признают ли США территории Украины, удерживаемые Россией, добавили они.

По словам четвертого источника, хотя экономические вопросы для Путина являются второстепенными, он понимает экономическую уязвимость России и масштабы усилий, необходимых для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Трамп заявил, что хочет положить конец "кровавой бойне" и остаться в истории как "президент-миротворец". В понедельник он сообщил, что приступил к подготовке встречи лидеров России и Украины, за которой последует трехсторонний саммит с участием президента США.

"Я верю, что Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", — сказал Трамп рядом с Зеленским в Овальном кабинете. "Я уверен, что мы решим эту проблему".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Путин готов встретиться с Зеленским, но сначала необходимо проработать все вопросы, и есть сомнения относительно полномочий Зеленского на подписание мирного соглашения.

Путин неоднократно выражал сомнения в легитимности Зеленского, поскольку его срок полномочий истекал в мае 2024 года, но из-за военного положения новые президентские выборы еще не были проведены. Киев заявляет, что Зеленский остается законным президентом.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии выразили скептицизм по поводу желания Путина положить конец конфликту.

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ

По словам двух российских источников, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сыграл важную роль в подготовке саммита и последней попытке достичь мира.

6 августа в Кремле Уиткофф встретился с Путиным и помощником президента Юрием Ушаковым. По словам двух российских источников, на встрече Путин ясно дал понять Уиткоффу, что готов пойти на компромисс, и обозначил границы возможного для него мирного соглашения.

Если Россия и Украина смогут достичь соглашения, то есть несколько вариантов официального договора, в том числе возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, признанное Советом Безопасности ООН, сообщил один из источников.

Другой вариант — вернуться к провалившимся Стамбульским договоренностям 2022 года, в которых Россия и Украина обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США, добавили источники.

"Есть два варианта: боевые действия или мир, и если мир не наступит, то боев будет гораздо больше", — считает один из собеседников.