Готова ли Великобритания отправить войска на Украину? Анализ в цифрах (The Independent, Великобритания)

Independent: боевой потенциал британской армии ниже, чем в годы холодной войны

Британская армия вряд ли в состоянии выполнить обещание Лондона отправить "миротворческие" силы на Украину в качестве гарантии ее безопасности после прекращения конфликта, пишет Independent. Вооруженные силы страны сейчас заметно слабее, чем в годы холодной войны.

Алисия Хагопян (Alicja Hagopian)

Намерение Кира Стармера направить британских миротворцев на Украину вызывает вопрос о том, готова ли Великобритания к конфликту.

Кир Стармер провел новые встречи с европейскими союзниками, на которых обсуждался вопрос о размещении на Украине "сил поддержки" для обеспечения безопасности этой страны.

Встречи прошли после того, как в понедельник в Белом доме под руководством Дональда Трампа прошел "исторический" саммит, на котором присутствовали восемь европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского. Цель состояла в том, чтобы попытаться договориться о мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

Стармер уже подтвердил, что "готов предоставить Украине сухопутные и воздушные силы", чтобы подкрепить будущее мирное соглашение. Ранее он выдвинул инициативу по созданию "коалиции желающих", чтобы помочь Киеву укрепить оборону. Тем временем Трамп исключил возможность отправки американских войск.

Стармер также намерен увеличить расходы на оборону Великобритании. Изначально он обещал довести их до 2,5% от ВВП к 2027 году с целью достичь 3% в дальнейшем, однако затем заявил о 5% в соответствии с обязательствами стран НАТО, взятыми в июне.

Отношения с Россией находятся в наихудшем состоянии со времен холодной войны, и военные эксперты считают, что европейские страны должны быть готовы к конфликту.

Но в состоянии ли Великобритания отправить на Украину сухопутные силы и каково состояние британской армии, если сравнить его с 1984 годом, когда Великобритания была вовлечена в противостояние с Россией?

Насколько сильны вооруженные силы Великобритании?

Ранее в этом году министерство обороны опубликовало данные о количестве боевой техники и вооружений по состоянию на апрель 2024 года.

С января по апрель 2024 года армия увеличила количество основных боевых танков Challenger II с 213 до 219 единиц.

По данным министерства обороны, армия также располагает 128 боевыми бронированными машинами Ajax, однако госминистр обороны Вернон Коукер уточнял, что только 91 из них уже поступили на вооружение после многолетней задержки.

Согласно последним данным, Великобритания также получила четыре новых истребителя F-35 Lightning, доведя их общее количество до 35.

Количество истребителей Typhoon (137), подводных лодок (10), эсминцев (6) и фрегатов (12) осталось таким же, как и в предыдущем году.

Военный потенциал Великобритании по сравнению с временами холодной войны: корабли, подводные лодки, танки и боевые самолеты. Источник: inosmi.ru

По численности личного состава и кораблей потенциал Великобритании значительно ниже, чем в 1984 году, в основном из-за длительного периода мирного времени, в связи с чем потребности в вооружении изменились.

С 1980-х годов технологии пережили значительное развитие, особенно в области противовоздушной обороны и танков. Это означает, что некоторых видов техники стало меньше по количеству, но их качество значительно повысилось.

Если реактивные истребители 1980-х годов были технологически продвинутыми для своего времени, то новейшие самолеты больше похожи на летающие суперкомпьютеры. Подводные лодки разрабатываются таким образом, чтобы уклоняться от все более сложных средств обнаружения, а военные корабли должны противостоять ракетам, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука.

И все же, как полагают эксперты, цифры могут иметь значение при непосредственных боевых действиях, поскольку потери практически неизбежны.

По словам эксперта по оборонным закупкам, бывшего инженера-механика Королевского военно-морского флота и приглашенного научного сотрудника Крэнфилдского университета Стюарта Янга, часть оборудования не используется, находится в аренде или подлежит ремонту.

"В настоящее время на вооружении находится основной боевой танк Challenger, и он проходит модернизацию, – пояснил Янг. – Но проблема в том, что по мере того, как они будут отправляться на модернизацию, количество основных боевых танков будет уменьшаться, пока модернизация не закончится".

Значительная часть боевой техники не обновлялась десятилетиями, а это значит, что в некоторых случаях Великобритания все еще полагается на технику, которая была выпущена во времена холодной войны.

Согласно докладу комитета по обороне от 2021 года, большинство бронированных машин в британской армии созданы до 1990-х годов, а некоторые – еще в 1960-х. В докладе названо "прискорбным" отсутствие новых закупок. Военно-морской флот сталкивается с аналогичными проблемами.

По словам Стюарта Янга, "самым старым фрегатам типа 23 уже более 30 лет, и их замена должна была состояться примерно в 2010 году. Эти корабли были рассчитаны на срок службы от 18 до 21 года".

Если Британия вступит в войну, неясно, сможет ли она своевременно довести запасы и численность вооружения до необходимого уровня.

Великобритания достигла и превысила минимальный уровень расходов на оборону, установленный НАТО, – 2% от общего объема ВВП. В настоящее время этот уровень оценивается в 2,3%, а с 2027 года он вырастет до 2,5%.

Однако помощник директора исследовательской группы Rand* Джеймс Блэк заявил, что двухпроцентный показатель – это "политически обусловленная" цифра, которая была обычной в условиях после холодной войны.

По его словам, "во времена холодной войны страны регулярно тратили гораздо больше 2%, например, 3-5%. Поэтому не стоит думать, что 2% – это магическое число, при котором страна автоматически тратит достаточно денег, чтобы быть хорошо защищенной от всех угроз".

В прошлом году представитель министерства обороны заявил, что первый бюджет правительства, включающий увеличение расходов на оборону почти до 3 млрд фунтов стерлингов, "четко демонстрирует нашу приверженность национальной безопасности и гарантирует, что у нас есть вооруженные силы, в которых мы можем быть уверены в будущем".

Некоторые военные эксперты опасаются, что этого недостаточно, утверждая, что для пополнения запасов и подготовки Великобритании к возможному конфликту необходимы расходы в 3% ВВП, то есть их увеличение на 0,7% или примерно на 16,4 млрд фунтов стерлингов в год. Трамп призвал Европу ориентироваться на показатель в 5% расходов.

По мнению Стюарта Янга, "учитывая влияние ситуации на Украине и общее ужесточение государственных расходов, мы находимся в положении догоняющего. Я думаю, что расходы должны вырасти до 3% или даже больше, чтобы обеспечить увеличение потенциала, необходимого для противостояния растущей угрозе".

На саммите НАТО в июне британский премьер-министр пообещал обеспечить "исторические" 5% расходов на "национальную безопасность". Это означает увеличение оборонного бюджета до 3,5% к 2035 году.

Кир Стармер подтвердил, что расходы на оборону достигнут 2,5% к 2027 году, однако цель в 3,5% будет достигнута за более длительный срок в почти десять лет.

Однако Стюарт Янг полагает, что достижение обещанных 2,5% не приведет к существенному улучшению состояния обороны Великобритании. По его мнению, этой цифры будет достаточно лишь чтобы пополнить запасы и удовлетворить спрос.

"Мы не вкладывали средства в создание запасов ракет, боеприпасов и тому подобного", – сказал Янг.

В июле представитель министерства обороны признал, что вооруженные силы столкнулись с сокращением ресурсов в последние несколько лет: "Мы знаем, что сталкиваемся с серьезными проблемами после нескольких лет сокращения наших вооруженных сил. В ходе стратегического оборонного анализа будет проведена оценка потенциальных угроз и возможностей, необходимых для их устранения, чтобы обеспечить оборону нашей страны".

Конфликт на Украине также ударил по военному бюджету и поставкам Великобритании, как и других членов НАТО.

С февраля 2022 года Великобритания обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму 7,8 млрд фунтов стерлингов и, как и другие страны-союзники, даже передала оборудование непосредственно из британских оборонных запасов, включая танки и ракеты.

Это означает, что количество техники может оказаться даже ниже, чем указано в официальной статистике, которая в последний раз обновлялась в сентябре 2023 года.

По мнению Стюарта Янга, если финансирование сил обороны Великобритании возрастет, то на пополнение запасов техники и вооружения может уйти от четырех до пяти лет: "Новый замглавы британского минобороны [Люк Поллард] сказал, что мы в Великобритании хотим закупать как можно больше военной техники, но у нас больше нет таких возможностей".

Сокращение численности войск

Британские вооруженные силы также испытывают серьезные проблемы с набором новобранцев, усугубляемые сокращением бюджета. Это может стать серьезной проблемой в случае развертывания войск.

"Нам необходимо увеличить набор, особенно если речь идет о миротворческой деятельности на Украине, где нужны сухопутные силы. Проблемы, с которыми мы столкнулись полгода назад, только усугубились в связи с последними событиями", – считает Стюарт Янг.

По данным Минобороны на 1 января этого года, численность вооруженных сил сейчас на 45% меньше, чем в 1984 году, и составляет около 180 000 человек.

Из них только 127 000 человек прошли полный курс подготовки, а около 53 000 являются еще не подготовленными или резервистами.

По словам Янга, обучение требует времени, денег и, что самое главное, возможности удержать личный состав.

На нынешнем рынке труда зарплаты в армии являются неконкурентоспособными, не считая временных затрат, смены образа жизни и рисков, с которыми молодые люди сталкиваются на службе.

По мнению Стюарта Янга, самой большой проблемой может стать потеря специалистов, поскольку высококвалифицированные сотрудники покидают вооруженные силы ради работы в частном секторе.

Например, качество жилья и других ресурсов для семей снижается, что, по его мнению, является одной из причин ухода старших военнослужащих, которые содержат семьи.

Стюарт Янг отметил, что Великобритания не может позволить себе потерять этих высококвалифицированных сотрудников в вооруженных силах, особенно по мере того, как вооружение становится все более технически сложным: "Люди уходят из вооруженных сил из-за условий жизни и работы, и армия теряет опытных и талантливых сотрудников. Увеличение набора новобранцев не станет мгновенным решением проблемы. Пройдет еще от трех до пяти лет или больше, прежде чем мы получим полностью подготовленных людей, которые нам необходимы, а затем мы должны будем суметь их удержать, ведь у них появятся навыки, которые полезны для гражданских служащих".

Уроки Украины: долгий путь

Джеймс Блэк из компании Rand* считает, что Британии и другим членам НАТО необходимо извлечь уроки из конфликта на Украине, чтобы повысить способность армии вести длительные боевые действия: "Конфликт на Украине показал, что многие западные военные исходили из того, что любая интенсивная война против такой страны, как Россия, будет смертоносной, но, вероятно, очень быстрой. Что-то вроде короткой, резкой и жестокой вспышки насилия, а затем ситуация разрешится".

Однако боевые действия на Украине, которые продолжаются уже три года, показали ошибочность этого предположения.

Как говорится в февральском докладе комитета по обороне, если Британии придется вступить в длительную войну, вооруженные силы не смогут продержаться более нескольких месяцев.

Бывший председатель комитета Джереми Куин заявил членам парламента, что вооруженные силы "не в состоянии выделить достаточного количества часов подготовки и ресурсов для ведения боевых действий высокой интенсивности".

Джеймс Блэк считает, что существующая ориентация на более качественную и сложную технику не всегда подходит для длительных боевых действий, поскольку возникают такие проблемы, как дозаправка, быстрая замена техники и создание резервов: "Как пополнить запасы, если мы истратим все наши ракеты или сбросим все бомбы? Это вопрос касается отчасти военной сферы, но также и состояния промышленности. Есть ли у нас промышленная база для восстановления?"

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ