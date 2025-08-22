Путин поручил расширить производство эвакуационных автовездеходов

Операторы расчета FPV-дронов добираются на позиции на внедорожнике багги.

Путин поручил расширить производство багги для ВС России

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Ростеху" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, производящим эвакуационные автовездеходы, дополнительных площадей в подмосковном городе Фрязино для расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ.

Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.

"Государственной корпорации "Ростех" рассмотреть возможность предоставления хозяйственным обществам, занимающимся производством эвакуационных автовездеходов (багги), дополнительных площадей в городе Фрязино Московской области в целях расширения такого производства для нужд Вооруженных Сил РФ", - говорится в перечне поручений.

Доклад по данному вопросу ожидается до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.