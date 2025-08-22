Трамп: Украина не в состоянии победить в конфликте, исключительно обороняясь

Американский лидер сравнил Киев со спортивной командой, которой не разрешают играть в нападении

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Американский лидер в очередной раз обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в "продажности и некомпетентности", заявив, что Вашингтон "позволял Украине только обороняться, а не давать отпор". Трамп изложил версию, согласно которой "очень трудно, если не невозможно, победить в конфликте, не атакуя вторгшуюся страну".

"Шансов на победу нет", - заявил он, сравнив при этом Украину со спортивной командой, которой "не разрешено играть в нападении".