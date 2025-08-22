США и Европа подготовили военные варианты для "поддержки переговоров" по Украине

В документе не уточняется, какие именно варианты действий имеются в виду

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. США и страны Европы заявили, что выработали военные варианты действий, призванные, как утверждает Запад, поддержать переговоры по преодолению конфликта на Украине.

"Начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [американский генерал Алексус Гринкевич] провели встречу в Вашингтоне 19-20 августа. Начальники генштабов разработали варианты действий в военной сфере, чтобы поддержать переговоры и обеспечить прочный мир в Европе", - говорится в совместном письменном заявлении сторон. Его текст распространила пресс-служба Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

"Эти варианты будут представлены помощникам [лидеров] по национальной безопасности каждой задействованной страны для надлежащего рассмотрения в процессе предпринимаемых дипломатических усилий. Планирование и поддержание связи будут продолжаться по мере ведения переговоров [по урегулированию на Украине]", - отмечается в документе.

В нем не уточняется, какие именно варианты действий имеются в виду.