В китайской сети Guowang увидели опасность для США

Фото: Wang Yapeng / Xinhua / ТАСС
ArsTechnica: Китайские спутники Guowang могут представлять опасность для США

Китайская сеть спутников Guowang может представлять опасность для Соединенных Штатов. Об этом пишет обозреватель портала ArsTechnica Стивен Кларк.

«В отличие от Starlink, сеть Guowang состоит из спутников, производимых несколькими компаниями, и они запускаются с помощью ракет разных типов. На первый взгляд, архитектура, формирующаяся на низкой околоземной орбите, больше напоминает военные спутники Starshield компании SpaceX и будущие серии спутников-ретрансляторов и спутников слежения за ракетами, разработанные Агентством космического развития», — говорится в публикации.

По оценке Кларка, другая китайская спутниковая группировка — Qianfan — является более близким аналогом Starlink, чем Guowang.

Автор отмечает, что с ноября прошлого года на околоземную орбиту выведено 72 спутника из запланированных 12 992 аппаратов Guowang, тогда как SpaceX запустила почти 200 спутников Starshield для Национального управления военно-космической разведки США.

В апреле издание SpaceNews заметило, что комплексы «Тобол» и «Калинка» являются двумя основными российскими «уничтожителями Starlink», используемой Вооруженными силами Украины в зоне специальной военной операции.

Китай
США
Украина
SpaceX
