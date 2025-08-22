Войти
ТАСС

Захарова: независимость Украины наступит, когда прекратят истреблять все русское

152
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "киевский режим остервенело продолжает геноцид собственного народа, стремясь вытравить его этническую, языковую и духовную идентичность"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Можно будет говорить об истинной независимости Украины, когда в Киеве прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"24 августа Украина будет отмечать так называемый день независимости, приуроченный к годовщине принятого в этот день в 1991 году Верховным советом Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что празднование этой даты - не что иное, как танцы на костях украинцев", - говорится в комментарии Захаровой. Дипломат подчеркнула, что "киевский режим остервенело продолжает геноцид собственного народа, стремясь вытравить его этническую, языковую и духовную идентичность". Именно 24 августа 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви, указала официальный представитель МИД РФ.

"Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви", - сказала Захарова.

По ее словам, на фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов РФ.

"Киевский режим предпринял попытки омрачить фон вокруг российско-американских переговоров. Накануне саммита на Аляске в украинских соцсетях тиражировался сгенерированный с помощью искусственного интеллекта видеоролик об убийстве главой ГУР Кириллом Будановым Дональда Трампа на Аляске", - отмечается в тексте.

Военный полигон

Захарова обратила внимание на то, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль 18 августа объявил на украинском телевидении о начале производства украинской крылатой ракеты большой дальности "Фламинго". "Укротеррористы явно подготовили этот "вброс" к встрече Зеленского с Трампом, - говорится в комментарии. - Военные эксперты обратили внимание на визуальное и техническое сходство "Фламинго" с ракетой FP-5, производимой британо-эмиратской компанией Milanion Group. Она была представлена на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале этого года".

"Ничего удивительного в этом "совпадении" нет. Украина давно превратилась в полигон для обкатки западных военных разработок. Примеров более чем достаточно", - сказала дипломат.

Гарантии небезопасности

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в своих заявлениях члены западной "коалиции" "вновь декламировали готовность развернуть контингент интервентов на Украине после прекращения огня".

"Участники пытались оспаривать возможные ограничения на численность ВСУ и на военное сотрудничество Киева с третьими странами, высказывали поддержку вступлению Украины в ЕС и НАТО и ее дальнейшей военной накачки, - говорится в комментарии. - Однако по центральной теме, продвигаемой Британией и Францией - размещению "гарантийных сил сдерживания" - не смогли проявить единодушия. Против, в частности, выступили премьер-министр Италии и глава МИД ФРГ".

По словам Захаровой, иррациональную зацикленность на противостоянии с Россией за счет европейских налогоплательщиков в очередной раз продемонстрировала 17 августа в Брюсселе на совместной с Зеленским пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Она пообещала принятие 19-го пакета незаконных антироссийских санкций уже в начале сентября и анонсировала продолжение оказания европейцами дипломатического и экономического давления на нашу страну, - обратила внимание дипломат. - Судя по всему, основная компетенция евробюрократов заключается в обеспечении все новых ударов по благосостоянию европейцев во имя "сдерживания" России".

Перечисленные факты "подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории". "Все они будут обязательно выполнены", - подчеркнула Захарова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
ОАЭ
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США