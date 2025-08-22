Немецкие солдаты на Украине? Полуфраза канцлера заставляет насторожиться (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: Мерц поддерживает отправку немецких солдат на Украину

"Безответственно" — так Фридрих Мерц когда-то отзывался о возможном направлении солдат бундесвера на Украину. Теперь он сам разжигает дискуссию, которая обещает быть жаркой, пишет Der Spiegel. Канцлер, претендующий на лидерскую роль в Европе, совсем не против отправить немецких вояк на Восток.

Пауль-Антон Крюгер и Кристоф Шульт

Отель Willard в Вашингтоне находится всего в нескольких сотнях метров от Белого дома. Канцлер Фридрих Мерц немного суетится, поднимаясь в понедельник вечером на трибуну, рядом с ним — немецкий флаг и синий флаг Европейского союза. Переговоры в Белом доме продлились на два часа дольше, чем планировалось изначально. Экипаж самолета Airbus A319 ВВС Германии в аэропорту имени Даллеса из-за установленных правил отдыха располагает всего несколькими минутами до взлета. Тем не менее, Мерц решил поделиться своим мнением о саммите европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Он высоко оценивает атмосферу и еще раз приветствует заявление президента Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Эти гарантии, по его словам, "требовали очень длительных и интенсивных обсуждений". Европейским партнерам и американскому правительству, конечно, нужно было обсудить, кто и в каком объеме будет участвовать. И "для меня совершенно очевидно, что мы, как Федеративная Республика Германия, также заинтересованы в участии в этом процессе и несем за это большую ответственность". Вопрос о том, в какой степени, будет обсуждаться в Европе, и он, конечно, будет обсуждать его с коалицией в Берлине, говорит Мерц, "вплоть до вопроса о том, нужно ли нам принимать решения, требующие мандата" в бундестаге.

Именно эта фраза заставила Берлин насторожиться. Бундесвер — это парламентская армия. "Использование вооруженных сил Германии за пределами сферы действия конституции требует одобрения бундестага", — говорится в соответствующем законе. Канцлер впервые поднимает вопрос о таком использовании войск здесь, в Вашингтоне.

Тем самым он немедленно вызвал в немецкой столице, расположенной примерно в 7 тысячах километрах от Вашингтона, дискуссию о возможном направлении немецких солдат в случае заключения соглашения между Украиной и Россией и необходимости обеспечения мирного урегулирования с помощью военных сил.

Такое направление войск не будет пользоваться популярностью среди населения

В обеих коалиционных партиях мнения о том, должен ли или может ли бундесвер выполнить такую задачу, разделились. "Речь идет о том, чтобы дать Украине обязывающие гарантии, в том числе военные, что в случае нового нападения со стороны России европейцы вместе с американскими войсками готовы отразить удар", — заявил председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп (ХДС) в интервью телеканалу WDR. "Бундесвер располагает широким спектром военных возможностей, которые могут способствовать устойчивой стабилизации мира на Украине".

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил решительное несогласие с этим. "Вопрос о том, что немецкие солдаты будут воевать на Украине, не должен подниматься", — заявил политик из ХДС в интервью журналу SPIEGEL. "Германия не может гарантировать безопасность Украины", — сказал Кречмер, поскольку бундесвер не отвечает необходимым для этого требованиям.

Скептически высказался и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) во время поездки в Японию в связи с размещением бригады бундесвера в Литве. "Это, наряду с размещением войск на Украине, вероятно, будет для нас непосильной задачей", — заявил он в интервью медиаплатформе Table.Media. Позже он отступил и заявил, что в настоящее время все вопросы остаются открытыми. По словам Вадефуля, на все остальные вопросы может ответить только министр обороны Борис Писториус.

Министр обороны из СДПГ не исключил участия бундесвера. "Как будет выглядеть вклад Германии в обеспечение безопасности, пока не определено", — сказал он. "Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами".

Руководство СДПГ осознает, насколько непопулярным среди населения было бы направление военных на Украину. Уже по вопросу поставок оружия часть сторонников СДПГ подняла бунт. "Конечно, мы, как европейцы, должны взять на себя ответственность, когда речь идет о гарантиях безопасности", — заявил лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль в эфире телеканала ZDF. Вопрос о том, будет ли речь идти о войсках, обучении украинской армии, финансовой помощи или других аспектах, предстоит решить "в ближайшие дни".

Мерц назвал Бербок "безответственной"

Как лидер оппозиции, Мерц также встал на сторону скептиков. В декабре 2024 года занимавшая тогда пост министра иностранных дел Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел стран НАТО выдвинула идею участия бундесвера. "Совершенно очевидно, что мы, как немцы, будем всеми силами поддерживать все то, что служит миру в будущем", — заявила политик из партии "Зеленые".

В редком единодушии с бывшим канцлером Олафом Шольцем лидер ХДС тогда раскритиковал высказывания Бербок. Мерц назвал такие спекуляции "безответственными". Конфликт на Украине продолжается, Россия по-прежнему наносит жестокие удары по гражданскому населению. "Мы все задаемся вопросом, как положить конец этому конфликту".

До сих пор мало что изменилось. Разве что Мерц теперь канцлер и, уже из соображений тактики переговоров, старается не выводить Германию из игры преждевременно. Это могло бы навредить его только что приобретенной репутации в глазах президента США Дональда Трампа. Кроме того, это не соответствует лидерской роли, на которую он претендует в Европе.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США эта тема очень быстро стала актуальной для европейцев. В середине февраля, во время первой встречи министров обороны стран НАТО, специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог раздал участникам анкету из семи вопросов. Второй вопрос звучал так: "Готова ли ваша страна направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования?".

Правительство Германии тогда не отправило ответы в Вашингтон, другие европейские страны, по-видимому, также воздержались от этого. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже давно заявили о возможности направления войск на Украину.

В ведомстве федерального канцлера заявляют, что пока слишком рано говорить о деталях. Действительно, в настоящее время никто не может сказать, согласится ли президент России Владимир Путин на мирное соглашение. Еще менее вероятно, что он когда-либо согласится на присутствие европейских войск, тем более из стран-членов НАТО, на территории Украины. Отправка войск НАТО может привести к "неконтролируемой эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями", предупредила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Это не обязательно должно сводиться к войскам, возможны и другие формы поддержки: предоставление разведывательных данных и информации спецслужб, дальнейшие поставки оружия Украине, обучение ее солдат. По мнению канцлера Мерца, хорошо вооруженная, способная к обороне украинская армия является центральным столпом безопасности Украины, от которого зависит все остальное. "Как именно будет выглядеть участие Германии, станет ясно только после того, как будут определены общие условия и дальнейшие сроки", — говорится в документе, направленном канцлером коалиционным фракциям после саммита в Вашингтоне.

Дебаты о поставках оружия будут выглядеть безобидными по сравнению с этим

"После встречи в Белом доме Россия должна сначала показать, что она серьезно заинтересована в переговорах", — заявил спикер правительства Штефан Корнелиус журналу SPIEGEL. Только после этого можно будет вести переговоры о формате всеобъемлющего мирного процесса. "Гарантии безопасности являются важной частью этого процесса".

Они основаны на нескольких столпах, сказал Корнелиус. Наблюдение за соблюдением мира, неограниченное снабжение украинской армии или обучение и восстановление украинских вооруженных сил.

По словам спикера, формат будет обсуждаться в кругу партнеров. "Только после этого можно будет принимать решения о том, будут ли отдельные государства участвовать в отдельных элементах, и если да, то когда и как. Это касается и Германии".

Многие вопросы еще не решены, но одно уже ясно. Дискуссии о поставках немецкого оружия будут казаться безобидными по сравнению с дебатами, которые вызовет возможное направление войск.

Реакция правых и левых популистов позволяет представить, что нас ждет. Председательница ССВ Сара Вагенкнехт сослалась на немецкую историю. Войска Германии нельзя размещать "уже по историческим причинам", написала Вагенкнехт на платформе X. Однако в данном случае можно возразить, что нацистский вермахт действовал на территории Украины как наступательная армия, а не как оборонительная. По логике Вагенкнехт, бундесвер не должен был размещать бригаду в Литве, где ее с большим одобрением ожидают как политики, так и население.

Партия АдГ опубликовала иллюстрацию с темным портретом канцлера, перед которым стоят молодые люди, предположительно будущие военнослужащие. Подпись: "Мерц хочет отправить тебя на Украину? Мы нет!" Изображение выглядит мрачно и угрожающе. Молодые люди, по-видимому, должны испугаться.