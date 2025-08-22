Полет первых строевых Су-57 показали на фото

Fighterbomber показал полет первых строевых истребителей Су-57

Полет первых строевых истребителей пятого поколения Су-57 показали на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На фотографии виден Су-57 Воздушно-космических сил России, который запечатлели из кабины другого Су-57.

«Ничего необычного, если бы не одно "но". Это первые строевые летчики и первые Су-57, поступившие на вооружение строевого истребительного полка. Дождались!» — говорится в сообщении.

Прототип Су-57 совершил первый полет в 2010 году. Малозаметный истребитель получил современное бортовое оборудование, позволяющее применять различное вооружение, включая новейшие крылатые ракеты Х-69.

В августе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на Су-57 есть иностранные заказы.

В марте Чемезов рассказал, что истребитель Су-57 может работать в условиях противодействия американской системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot.