Войти
ТАСС

В Киеве пытаются представить украинский конфликт как "войну за независимость"

132
0
0
Верховная Рада
Верховная Рада Украины.
Источник изображения: cit.ua

Верховная рада приняла соответствующий законопроект

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о национальной памяти, который, в частности, закрепляет за нынешним украинским конфликтом название "войны за независимость".

"Повестка дня на 21 августа. <...> Об основах государственной политики национальной памяти Украины. В целом", - написал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В свою очередь украинское издание Hromadske поясняет, что документ обозначает основные принципы и направления политики национальной памяти и определяет Институт нацпамяти как центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует политику в этой сфере. Издание уточняет, что законопроект дает определение "преступлений против украинского народа", а также присваивает нынешнему украинскому конфликту название "войны за независимость".

Законопроект также предписывает убрать с памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, советскую символику, перевести все надписи на украинский язык и изменить даты на 1939 - 1945 гг. (на Украине после госпереворота 2014 года повсеместно стали подменять память о Великой Отечественной войне, описывая эти события как Вторую мировую войну).

Ранее глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подчеркивал, что власти Украины по указанию западных кураторов поощряли создание в стране банд неонацистов как передового отряда против всего, что связано с Россией. Он обращал внимание, что украинцам запрещают учиться на родном языке, отнимают храмы у верующих и уничтожают памятники. В свою очередь экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров подчеркивал, что сейчас у власти в Киеве режим, при котором нет свободы слова, преследуются оппозиция и каноническая Украинская православная церковь.

Президент РФ Владимир Путин выделял несколько целей СВО. Среди них, в частности, денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение прессинга в отношении русскоязычных украинцев и их культуры. В свою очередь Медведчук подчеркивал, что Украина должна перестать пресмыкаться перед предателями памяти своих предков, власть в Киеве должна уважать свой народ, его религию, язык и культуру. По его словам, денацификация будет означать возвращение на Украине памяти героев Великой Отечественной войны, которые отдавали жизни в борьбе с нацизмом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США