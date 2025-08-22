Новый командующий группировкой «Север» доложил Белоусову о ее техническом оснащении

Генерал-полковника Никифорова назначили командующим группировкой «Север»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание и поставил задачи на пункте управления группировки «Север». С докладом выступил командующий группировкой, генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Командующий группировкой, генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и о его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО», — указано в сообщении.

Отмечается, что Белоусову представили БПЛА, способные обеспечивать дистанционное минирование местности и уничтожать бронеобъекты. Также в ходе доклада сообщили, что применение ретранслятора на дроне позволило увеличить дальность работы наземных роботов для доставки грузов продовольствия и воды до 15 км.

Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

13 августа Белоусов провел встречу с военными корреспондентами и обсудил производство и поставки образцов беспилотных систем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся производства и поставок в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил РФ, повышения эффективности их применения и средств противодействия БПЛА противника.

