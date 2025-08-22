Войти
ТАСС

Путин поручил принять меры для ускорения поставки маскировочных сетей на фронт

151
0
0
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Доклад по этой теме президент ожидает до 1 октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы ускорить поставку маскировочных сетей в зону СВО. Перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов "Народного фронта" опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные силы Российской Федерации", - сказано в одном из пунктов.

Помимо этого, кабмин должен рассмотреть вопрос об оснащении аптечек в специальных машинах госорганов Донбасса, Новороссии и приграничных территорий "современными кровоостанавливающими медицинскими изделиями отечественного производства, а также о возможности размещения аптечек, оснащенных такими изделиями, в отдельных местах массового пребывания людей в указанных субъектах Российской Федерации".

Доклад по этим темам Путин ждет до 1 октября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США