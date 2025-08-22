На Украине показали производство ракет «Фламинго»

«Страна»: Производство ракет «Фламинго» на Украине показали на видео

Украина показала производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго». На соответствующий ролик обратила внимание газета «Страна» в Telegram.

На кадрах можно заметить несколько собранных ракет и проверку механизма одной из них. Также на видео показали сборку дрона-камикадзе самолетного типа. Демонстрация «Фламинго» на фоне рабочих позволяет примерно представить ее размеры.

Отмечается, что сейчас выпускают одну ракету в день, а к октябрю темпы выпуска хотят нарастить до семи изделий в день.

О начале производства «Фламинго» стало известно в августе. Заявленная дальность ракеты составляет 3 тысячи километров. Изделие очень похоже на ракету FP-5 компании Milanion Group Ltd, которая зарегистрирована в Великобритании. Поэтому считается, что Киев выдает иностранную ракету за собственную разработку.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что ракеты «Фламинго» смогут оказать влияние на соотношение сил в зоне проведения специальной военной операции, только если Украина произведет их в достаточном количестве.