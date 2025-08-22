Путин поручил изучить возможность оснащения авто защитой от БПЛА

Речь идет об автомобилях, поставляемых армии для эвакуации раненых

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Путин поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, поставляемых армии и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников, следует из опубликованного перечня поручений по итогам выставки Народного фронта.

"Минпромторгу России совместно с Минобороны России рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов), в том числе "противодронными решетками" и противоосколочными одеялами", - говорится в документе.