Назван обеспечивающий бросок в будущее дрон

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС.

Боец Шорохов: Российский дрон «Квазимачта» позволит мгновенно поражать цели

Российский проводной дрон из состава системы «Квазимачта», который отличается большой продолжительностью полета, может изменить ситуацию на фронте. Преимущества аппарата назвал оператор беспилотников Александр Шорохов в беседе с NEWS.ru.

«Если он реально будет, это кардинально может изменить ход СВО. Когда он начнет поставляться в нужных объемах и во все войсковые части, то это будет даже не шаг, а настоящий бросок в будущее», — сказал боец.

Шорохов подчеркнул, что «Квазимачта» может обеспечить высокий уровень круглосуточного контроля над всей линией фронта. Это позволит не только отслеживать перемещения противника, но и мгновенно поражать цели.

Дрон предназначен для видеонаблюдения в любое время суток в оптическом и инфракрасном диапазонах. Для подачи питания и передачи информации «Квазимачта» использует провода, поэтому продолжительность полета составляет не менее 24 часов. Максимальная высота подъема аппарата — 140 метров.

Ранее в августе директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил, что модернизированные «Квазимачты» поставляют в зону СВО.

