Белорусские «Полонезы» рассматриваются в качестве носителей ядерных боеголовок

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия рассматривает вариант оснащения ракетных систем залпового огня «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам ракетного производства в Белоруссии на фоне возрастающей угрозы со стороны западных стран, граничащих с республикой. Вместе с вопросами оснащения ВС РБ новыми видами современных вооружений, также рассматривался вопрос оснащения РСЗО «Полонез» ядерными боеголовками.

На сегодняшний день дальность стрельбы РСЗО «Полонез» составляет 300 км, оснащение боеголовок тактическим ядерным оружием позволит наносить высокоточные удары по противнику. Кроме того, Минск рассматривает варианты интеграции технологий новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Все эти вопросы должны решаться в тесном сотрудничестве с Россией. При этом Белоруссия не намерена вооружаться «против кого-то», вопрос об угрозах не стоит.

Вопросы уже ставятся так: оснащение этих ракет ядерными боеголовками, в том числе, как интегрировать технологии «Орешника», как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету.

- добавил Вольфович.

На сегодняшний день на вооружении белорусской армии стоят комплексы В-300 «Полонез-М». Разработка модернизированной версии РСЗО началась в 2016 году. В 2017 году были выполнены боевые стрельбы из новейшего комплекса. В 2018 году была успешно завершена опытно-конструкторская работа по модернизации и изготовлению боевых средств РСЗО для применения ракет с дальностью действия до 300 км. Комплекс создан на шасси МЗКТ-7930 «Астролог», одна РСЗО несет восемь пусковых контейнеров калибра 301 мм.