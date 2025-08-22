Войти
ВВС Марокко планируют приобрести самолеты KC-390 "Миллениум"

KC-390
KC-390.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 21 августа. Бразильская компания Embraer близка к заключению контракта с ВВС Марокко на поставку от четырех до пяти тактических транспортных самолетов / заправщиков KC-390 "Миллениум".

По информации Military.Africa, потенциальное соглашение оценивается в сумму более 600 млн. долл. Ожидается, что окончательные переговоры должны быть завершены к концу 2025 года, а поставки потенциально начнутся в 2027 году.

Предложение Embraer включает в себя обучение, интегрированную логистическую поддержку и промышленное сотрудничество с марокканскими аэрокосмическими компаниями.

В случае заключения контракта, C-390 заменит самые старые модели C-130 "Геркулес", состоящие на вооружении ВВС Марокко (всего на вооружении находится 15 самолетов C-130H).

Напомним, что 24 февраля 2025 года ВВС Марокко провели испытания тактического транспортного самолета / заправщика KC-390 "Миллениум", ставшие частью комплексной оценки бразильской платформы.

В январе 2024 года делегация ВВС Марокко посетила предприятия OGMA в Алверка-ду-Рибатежу (Португалия), стратегического партнера Embraer по программе KC-390, для ознакомления с линией производства ключевых компонентов.

Марокканские амбиции не ограничиваются покупкой самолетов. Ведутся переговоры с Embraer о местном производстве компонентов с "высоким уровнем интеграции" в производстве KC-390. Эта инициатива соответствует стратегии "Сделано в Марокко", которая стремится превратить страну в африканский авиационный центр.

