Американские дроны «для борьбы с Китаем» протаранили друг друга

137
0
0
Кадр: Reuters
Кадр: Reuters.

Reuters: Американские БЭК для борьбы с Китаем столкнулись на испытаниях

Американские безэкипажные катера (БЭК), которые создали для борьбы с Китаем при возможном конфликте, столкнулись на испытаниях. Соответствующий ролик публикует Reuters.

Испытания провели в июле у побережья Калифорнии. Во время тестов, которые должны были показать лучшие БЭК Пентагона, один аппарат заглох. Пока специалисты устраняли сбой в программном обеспечении, другой дрон протаранил борт БЭКа и перелетел через палубу.

«Эпизод, в котором участвовали два судна, построенные американскими конкурентами в области оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies, является одним из серии недавних неудач в стремлении Пентагона создать флот автономных судов», — говорится в материале.

На других испытаниях за несколько недель до этого в воду упал командир вспомогательного катера. Он буксировал БЭК BlackSea, который внезапно набрал скорость. Как пишет агентство, оба инцидента связаны со сбоями программного обеспечения и человеческим фактором.

В июне в сети появился ролик, демонстрирующий применение нового дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского БЭК в Черном море. Аппарат получил боевую часть с воздушным подрывом.

  В новости упоминаются
Страны
Китай
США
