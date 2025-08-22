Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов

Группировка "Север" увеличила дальность наземных роботов за счет ретранслятора

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование группировки "Север" доложило министру обороны Андрею Белоусову об успешной работе по увеличению дальности работы наземных роботов за счёт дрона-ретранслятора, сообщает в четверг Минобороны РФ.

Министр обороны проинспектировал в этот день группировку.

"Андрею Белоусову доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны наших подразделений, а также в тыловых районах противника. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров", - говорится в сообщении.

На командном пункте Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. В том числе, были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.

Главе российского военного ведомства представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции.

Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.

Белоусов поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.