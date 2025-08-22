Белоусову представили новейшие робототехнические изделия, применяющиеся в СВО

Министр обороны РФ нанес инспекционный визит в место дислокации группировки войск "Север"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе инспекционного визита в место дислокации группировки войск "Север" представили новейшие робототехнические изделия, применяющиеся в СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На командном пункте Андрею Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. В том числе были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Белоусову также представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции.

Кроме того, министру доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны подразделений РФ, а также в тыловых районах противника.