ВС РФ применяют наземные робототехнические комплексы на дальности до 15 км

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска применяют наземные робототехнические комплексы для доставки материально-технических средств, провизии и воды на дальности до 15 км благодаря использованию ретрансляторов с БПЛА. Об этом доложили министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе инспекционного визита в место дислокации группировки войск "Север".

"Благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 км", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Белоусов также осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.