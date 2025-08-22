Войти
В Киеве готовы к признанию нескольких территорий де-факто утраченными

135
0
0
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Nicolae Dumitrache

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина также согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. При этом, как заявил в интервью газете La Repubblica советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в будущем Киев будет пытаться вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из сценариев завершения войны - замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они остаются за Украиной", - сказал он.

По его словам, предлагаемого Италией использование 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне для обеспечения гарантий безопасности для Украины недостаточно для этого. "Украина должна иметь определенный альянс, пусть не НАТО, но альянс", - сказал Подоляк.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет. 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. 

