Войсковые испытания новейшего 7,62 мм ручного пулемёта РПЛ-7 начались в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Новейший российский ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 калибра 7,62 мм отправляется в войска на апробацию. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

В зоне СВО начинаются войсковые испытания нового ручного пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм, разработанного в кратчайшие сроки по заказу военных на основе ручного пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм, доказавшего свою эффективность в боях. Оба пулемета предназначены для штурмовых подразделений ВС РФ.

Как подчеркивают в концерне, новый пулемет компактный, имеет малый вес, возможность установки различных прицельных приспособлений с помощью планки Пикатинни. Используемый патрон 7,62х39 мм имеет высокое останавливающее и низко рикошетирующее действие пули.

Источник изображения: topwar.ru

РПЛ-7 обеспечивает интенсивную стрельбу с заднего шептала, ствол несъемный, позволяет произвести до 400 выстрелов без критического перегрева. Масса 5,5 кг, длина ствола 415 мм в штурмовом варианте и 590 мм в пехотном. Общая длина — 1100 мм, приклад телескопический с подъемной щекой и плечевым упором. Дальность стрельбы — 800 метров, питание ленточное, лента на 80 патронов размещается в мягкой патронной коробке.

Конструкция пулемета позволяет пользоваться им как с правого плеча, так и с левого. Штатно укомплектован прибором малошумной стрельбы, съемными сошками, передней рукояткой переноса огня.

Сколько продлятся испытания, пока информации нет, по планам принятия данного пулемета на вооружение ВС РФ тоже. РПЛ-7 только недавно был официально презентован концерном.

