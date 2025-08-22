С Плесецка запустили ракету-носитель "Ангара-1.2"

Пуск прошел успешно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк с аппаратами на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 августа в 12:32 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - сказали там.