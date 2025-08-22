Войти
ТАСС

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский также указал, что Украина не намерена юридически признавать потерю территорий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит агентство РБК-Украина.

Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать, - сказал он, отвечая на вопрос о выводе войск из Донбасса. - Но здесь вопрос не только в конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров".

Зеленский также дал понять, что не рассматривает контролируемые Россией территории Сумской и Николаевской области как объекты для обмена, поскольку считает их слишком незначительными. Он также отметил, что говорить о готовности Украины на какой-то обмен можно только после того, как эти требования будут обозначены. "Но Украина точно юридически не признает оккупацию своих территорий", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут. Украинское издание "Страна" со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования. 

