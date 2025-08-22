Войти
ЦАМТО

ВС Ганы могут обновить парк вертолетной техники

141
0
0
Mi-17 ВВС Ганы
Mi-17 ВВС Ганы.
Источник изображения: Дмитрий Гринюк / fotki.yandex.ru

ЦАМТО, 21 августа. Президент Ганы Джон Драмани Махама рассматривает планы замены парка авиатехники ВС страны после произошедшей в начале этого месяца катастрофы вертолета, в результате которой погибли восемь высокопоставленных чиновников, включая двух членов правительства.

По информации Defense Post, выступая перед представителями СМИ, депутат парламента Майкл Кофи Окьере Баафи поддержал предложение президента, назвав состоящую на вооружении авиатехнику устаревшей и небезопасной. Он также поддержал призыв президента к расследованию инцидента.

Легкий многоцелевой вертолет Z-9EH производства Harbin Aircraft Industry Group, который часто используется для перевозки личного состава и выполнения ограниченных боевых задач, 6 августа потерпел катастрофу. Воздушное судно, на борту которого находились 8 человек, следовало из Аккры в Обуаси.

Вертолет врезался в лесистый склон горы. В результате авиакатастрофы погибли министр обороны Эдвард Оман Боама, министр окружающей среды Ибрагим Муртала Мухаммед, а также несколько других известных политиков, официальных лиц и военнослужащих ВВС Ганы.

До авиакатастрофы метеорологическое агентство Ганы предупреждало о необычно холодной и туманной погоде. Очевидцы, проживающие вблизи места крушения, сообщали о густом тумане.

До последнего времени ВС Ганы эксплуатировали четыре многоцелевых вертолета Z-9EH, приняв эту платформу на вооружение в 2015 году. По информации ежегодника The Military Balance 2025, помимо приобретенных в Китае вертолетов, на вооружении ВВС Ганы также состоят три Ми-17В-5 и три Ми-171Ш российского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Китай
Оман
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Ми-8АМТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США