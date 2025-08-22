ВС Ганы могут обновить парк вертолетной техники

ЦАМТО, 21 августа. Президент Ганы Джон Драмани Махама рассматривает планы замены парка авиатехники ВС страны после произошедшей в начале этого месяца катастрофы вертолета, в результате которой погибли восемь высокопоставленных чиновников, включая двух членов правительства.

По информации Defense Post, выступая перед представителями СМИ, депутат парламента Майкл Кофи Окьере Баафи поддержал предложение президента, назвав состоящую на вооружении авиатехнику устаревшей и небезопасной. Он также поддержал призыв президента к расследованию инцидента.

Легкий многоцелевой вертолет Z-9EH производства Harbin Aircraft Industry Group, который часто используется для перевозки личного состава и выполнения ограниченных боевых задач, 6 августа потерпел катастрофу. Воздушное судно, на борту которого находились 8 человек, следовало из Аккры в Обуаси.

Вертолет врезался в лесистый склон горы. В результате авиакатастрофы погибли министр обороны Эдвард Оман Боама, министр окружающей среды Ибрагим Муртала Мухаммед, а также несколько других известных политиков, официальных лиц и военнослужащих ВВС Ганы.

До авиакатастрофы метеорологическое агентство Ганы предупреждало о необычно холодной и туманной погоде. Очевидцы, проживающие вблизи места крушения, сообщали о густом тумане.

До последнего времени ВС Ганы эксплуатировали четыре многоцелевых вертолета Z-9EH, приняв эту платформу на вооружение в 2015 году. По информации ежегодника The Military Balance 2025, помимо приобретенных в Китае вертолетов, на вооружении ВВС Ганы также состоят три Ми-17В-5 и три Ми-171Ш российского производства.