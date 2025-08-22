Пашинян: значительного роста оборонных расходов в 2026 году в госбюджете Армении не будет

ЦАМТО, 21 августа. Существенного роста оборонных расходов в госбюджете Армении в 2026 году не будет. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Скорее всего, существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет. Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать ситуацию, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозам", – сказал Н.Пашинян журналистам.

Расходы на оборонную сферу в госбюджете Армении в 2025 году выросли на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 млрд. долл.