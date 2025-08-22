Минобороны Малайзии рассмотрит вопрос приобретения новых истребителей у Франции, США или России

ЦАМТО, 21 августа. Минобороны Малайзии рассмотрит возможность приобретения новых истребителей у Франции, США или России на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении закупки подержанных истребителей F/A-18 "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Об этом заявил министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин, отвечая на запрос члена парламента доктора Зулкафпери Ханапи, который интересовался статусом запланированной покупки кувейтских F/A-18 и сроками их поставки.

В частности, как сообщает издание The Vibes, министр заявил, что покупки кувейтских F/A-18 является частью более масштабной задачи правительства по замене парка истребителей ВВС Малайзии новыми самолетами к 2040 году.

"Мы можем рассмотреть возможность приобретения новых истребителей пятого поколения у Франции, США или России. Процесс оценки будет длительным, и окончательные рекомендации могут быть вынесены только к 2033 или 2034 году", – заявил министр, выступая 19 августа в парламенте Малайзии.

М.Халед подтвердил, что в следующем месяце в Кувейт отправится делегация ВВС Малайзии, чтобы осмотреть самолеты и оценить их техническое состояние.

Однако он уточнил, что передача кувейтских F/A-18D Малайзии может состояться только после того, как Кувейт получит из США новые истребители F/A-18E/F "Супер Хорнет". Сроки их передачи пока неизвестны. Таким образом, график предполагаемых поставок F/A-18D Малайзии может значительно затянуться.

Относительно новых самолетов пятого поколения, о которых упомянул М.Халед, очевидно, что будут рассматриваться "Рафаль" F4 французской Dassault, F-35 "Лайтнинг-2" американской Lockheed Martin и российский Су-57.

В настоящее время парк истребительной авиации Малайзии состоит из российских МиГ-29СЭ/УБ, Су-30МКМ и американских F/A-18D "Хорнет".