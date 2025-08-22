Россия требует участия в качестве гаранта послевоенной безопасности Украины (The New York Times, США)

NYT: Россия настаивает на том, чтобы быть гарантом безопасности Украины

Россия настаивает на том, чтобы быть одним из гарантов безопасности для Украины в любом будущем мирном соглашении, пишет NYT. Европейские и украинские чиновники называют эту идею абсурдной, что свидетельствует о затруднениях в переговорном процессе.

Антон Трояновский

Высокопоставленный российский дипломат в среду заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы быть одним из гарантов безопасности для Украины в любом будущем соглашении: такое условие европейские и украинские чиновники считают абсурдным.

Это самый явный признак того, что в переговорах о возможном прекращении конфликта остаются огромные пробелы. И это добавило неопределенности в отношении того, как попытки европейцев создать “коалицию желающих” для защиты послевоенной Украины (в рамках которой, возможно, там будут размещены западные солдаты), впишутся в планы Трампа по заключению мирного соглашения с Владимиром Путиным.

“Всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ – это утопия, это путь в никуда”, – заявил журналистам в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим иорданским коллегой.

Сторонники Киева в значительной степени отвергают идею о том, что Россия может быть одним из гарантов будущей безопасности Украины, учитывая, что она начала военную интервенцию в 2014 году, ставшей полномасштабной в 2022 году (Крым вошел в состав России добровольно и по результатам референдума, никаких военных действий не было. – Прим. ИноСМИ). Но Лавров дал понять, что Путин не отказался от своего настойчивого требования иметь за собой решающее слово в вопросе будущего суверенитета Украины в рамках любого мирного соглашения.

“Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без РФ, – сказал Лавров. – Это не получится”.

Администрация Трампа объявила о прорыве в переговорах с Россией в этом месяце, заявив, что Путин принял предложение Запада предоставить гарантии безопасности Украине, которые соответствуют статье 5 устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Трамп заявил в понедельник, что Путин “согласился с предоставлением гарантий безопасности Украине”, назвав это “очень важным шагом”. Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, сказал, что Путин пошел на “кардинальную” уступку, позволив США и Европе предложить Украине “защиту по образцу пятой статьи”.

Кремль уже давно заявляет, что открыт для предложений таких гарантий для Украины со стороны зарубежных стран. Но есть подвох: Россия, по словам российского правительства, должна быть одним из таких гарантов, и никаких западных войск при этом не должно быть на Украине.

И, как указал Лавров в среду, эти оговорки остаются в силе. Он сказал, что гарантии безопасности для Украины, которые примет Россия, будут аналогичны тем, о которых Россия и Украина договаривались во время мирных переговоров в первые военные месяцы в 2022 году.

Проект мирного договора, который Россия и Украина обсуждали в то время и который они так и не завершили до того, как переговоры сорвались, запрещал бы Украине вступать в военные альянсы, такие как НАТО, или размещать иностранные войска на ее территории. В нем оговаривалось, что группа “государств-гарантов”, включая Великобританию, Китай, США, Францию и Россию, встанет на защиту Украины, если она снова подвергнется нападению.

Российские переговорщики хотели пойти еще дальше, добиваясь включения пункта, который требовал бы от всех стран-гарантов, включая Россию, согласия на военное вмешательство в ответ на будущее нападение на Украину. По сути своей это условие позволило бы Москве снова войти на Украину, а затем наложить вето на любое военное вмешательство от имени Киева.

“Если Россия предлагает то, что она предлагала в 2022 году, трудно понять, каким образом мы продвинулись вперед, – заявил Сэмюэл Чарап, аналитик по России из RAND Corporation, который изучал переговоры 2022 года. – Не похоже, что позиция России претерпела значительные изменения”.

Европейские чиновники уже признали наличие разногласий. Президент Финляндии Александр Стубб заявил в понедельник: “Я полагаю, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего”.

Некоторые аналитики говорят, что западные страны могут ввести войска на Украину после окончания боевых действий без одобрения России. Другие утверждают, что Россия вообще не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая возможность обсуждалась, учитывая яростное сопротивление Путина присутствию войск НАТО на Украине.

“Было бы неудивительно, если бы такая перспектива лишила Россию стимула согласиться на прекращение конфликта”, – утверждает Чарап.