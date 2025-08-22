Войти
ТАСС

Учения ОДКБ учтут опыт СВО с акцентом на использование БПЛА

153
0
0
Учения ОДКБ
Учения ОДКБ.
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба объединенного штаба

Способность дронов выполнять различные задачи значительно повысила возможности на поле боя, отметил генерал-полковник Андрей Сердюков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут учитывать опыт российских военных при проведении специальной военной операции (СВО). Особое внимание будет уделено применению БПЛА, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как отметил Сердюков, в 2025 году в качестве одной из приоритетных задач рассматривается практическая отработка вопросов организации управления и слаживания Коллективных сил ОДКБ.

"В этих целях перед началом совместных учений спланировано проведение офицерами Объединенного штаба инструкторско-методических занятий с обучаемыми офицерами по порядку организации управления и слаживания командований группировок Коллективных сил с учетом опыта российских Вооруженных Сил при ведении специальной военной операции. При этом особое внимание будет уделено применению беспилотной авиации, которая на сегодняшний день, стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия БПЛА противника", - подчеркнул он.

Сердюков отметил, что способность дронов выполнять различные задачи, такие как ведение разведки, нанесение огневых ударов, доставка материальных средств, значительно повысила возможности на поле боя.

"В целях обеспечения единых подходов по организации и ведению РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) группировками войск в ходе учения с Коллективными силами оперативного реагирования планируется провести апробацию разработанных Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами Рекомендаций по радиоэлектронной борьбе группировкам войск", - резюмировал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США