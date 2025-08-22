На учения ОДКБ привлекут более 5 тыс. человек и около 1 тыс. техники

Практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 5 000 человек и порядка 1 000 единиц вооружения и военной техники будут привлечены в ходе совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Всего в ходе совместных учений в 2025 году будут привлечены: личного состава более 5 тыс. человек и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.

По словам Сердюкова, практические мероприятия по выдвижению национальных контингентов в районы проведения учений уже начались. Войска и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом, добавил он.

Начальник Объединенного штаба информировал, что в ходе всех учений спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения Коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ. "Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ и принимающими государствами согласованы все вопросы по приглашению в качестве наблюдателей представителей государств, не являющихся членами организации, а также международных организаций", - указал Сердюков.