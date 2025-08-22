Войти
ЦАМТО

Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины

Американские системы ЗРК Patriot в Европе
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 21 августа. Нидерланды в начале декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны королевства.

"Нидерланды отправляют в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot. Эти комплексы и около 300 военнослужащих будут обеспечивать логистический центр миссии НАТО в области безопасности и обучения для Украины (NSATU) с 1 декабря по 1 июня следующего года", – говорится в заявлении, которое ведомство распространило 20 августа.

Как отмечается, это развертывание будет способствовать "защите территории НАТО, предотвращению российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине".

Как напоминает "РИА Новости", в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Польша
Россия
Украина
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
