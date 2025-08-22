В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

ТАСС: В зону СВО поставили более 20 тысяч дронов «Черника»

В зону специальной военной операции (СВО) поставили более 20 тысяч российских дронов «Черника» различной модификации. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По словам собеседника, беспилотники «Черника-1» и «Черника-2» отличают надежность, модульность и многофункциональность, делающие дроны лидерами в своем классе. Так, в 2024 году в зону СВО поставили более 4,5 тысячи беспилотников «Черника-2», в 2025-м — свыше 7,5 тысячи.

Источник уточнил, что на базе «Черники-2» создано семейство беспилотников. «В их числе специализированные беспилотники, предназначенные для аэроразведки, борта с автоматом удержания цели, для поражения наиболее труднодосягаемых целей, разведчики, а также версии, оснащенные тепловизионными и инфракрасными камерами для обнаружения и поражения наземных и водных целей в ночное время суток», — уточнил собеседник.

В июле Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что «Чернику» можно использовать для уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины.

В ноябре командир расчета дрона с позывным Акаб сообщил, что бойцы роты беспилотников 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, которые работают на донецком участке фронта, высоко оценили эффективность беспилотников «Черника-2».