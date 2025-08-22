Войти
Lenta.ru

В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

143
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ТАСС: В зону СВО поставили более 20 тысяч дронов «Черника»

В зону специальной военной операции (СВО) поставили более 20 тысяч российских дронов «Черника» различной модификации. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По словам собеседника, беспилотники «Черника-1» и «Черника-2» отличают надежность, модульность и многофункциональность, делающие дроны лидерами в своем классе. Так, в 2024 году в зону СВО поставили более 4,5 тысячи беспилотников «Черника-2», в 2025-м — свыше 7,5 тысячи.

Источник уточнил, что на базе «Черники-2» создано семейство беспилотников. «В их числе специализированные беспилотники, предназначенные для аэроразведки, борта с автоматом удержания цели, для поражения наиболее труднодосягаемых целей, разведчики, а также версии, оснащенные тепловизионными и инфракрасными камерами для обнаружения и поражения наземных и водных целей в ночное время суток», — уточнил собеседник.

В июле Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что «Чернику» можно использовать для уничтожения техники и складов Вооруженных сил Украины.

В ноябре командир расчета дрона с позывным Акаб сообщил, что бойцы роты беспилотников 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки российских войск, которые работают на донецком участке фронта, высоко оценили эффективность беспилотников «Черника-2».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США