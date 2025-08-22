Войти
«Старания привели к победе»: Ким Чен Ын принял офицеров армии КНДР, помогавших освобождать Курскую область

Источник изображения: topwar.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял у себя офицеров армии КНДР, помогавших освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Эти военнослужащие – командиры ведущих подразделений, участвовавших в военных действиях за пределами своей страны.

Такое сообщение сделало местное информационное агентство ЦТАК.

Товарищ Ким Чен Ын, приняв от командиров подробный рапорт, высоко оценил их старания, которые привели к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области России

- говорится в публикации.

Председатель Госсовета КНДР заявил, что героическая Корейская народная армия (КНА) является сильнейшей в мире. По его словам, она выполняет те задачи, которые необходимы, и так будет всегда.

Источник изображения: topwar.ru

Офицеры, командовавшие подразделениями зарубежных операционных войск КНА в Курской области, прибыли в Пхеньян для получения государственных наград. Они отчитались перед лидером страны об участии северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Ким Чен Ын отметил важность задач, выполняемых армией КНДР, и попросил присутствующих командиров передать «горячий боевой привет» всем участникам освобождения российского региона.

Источник изображения: topwar.ru

Весной этого года глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отчитался перед президентом страны Владимиром Путиным о том, как северокорейские военнослужащими вместе с нашими бойцами отражали украинскую агрессию в Курской области. Он сообщил, что прибывший в Россию спецназ КНА показал себя с самой лучшей стороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Ким Чен Ын
Путин Владимир
