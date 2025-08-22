«Старания привели к победе»: Ким Чен Ын принял офицеров армии КНДР, помогавших освобождать Курскую область

Источник изображения: topwar.ru
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял у себя офицеров армии КНДР, помогавших освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Эти военнослужащие – командиры ведущих подразделений, участвовавших в военных действиях за пределами своей страны.
Такое сообщение сделало местное информационное агентство ЦТАК.
Председатель Госсовета КНДР заявил, что героическая Корейская народная армия (КНА) является сильнейшей в мире. По его словам, она выполняет те задачи, которые необходимы, и так будет всегда.
Офицеры, командовавшие подразделениями зарубежных операционных войск КНА в Курской области, прибыли в Пхеньян для получения государственных наград. Они отчитались перед лидером страны об участии северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Ким Чен Ын отметил важность задач, выполняемых армией КНДР, и попросил присутствующих командиров передать «горячий боевой привет» всем участникам освобождения российского региона.
Весной этого года глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отчитался перед президентом страны Владимиром Путиным о том, как северокорейские военнослужащими вместе с нашими бойцами отражали украинскую агрессию в Курской области. Он сообщил, что прибывший в Россию спецназ КНА показал себя с самой лучшей стороны.