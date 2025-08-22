Израиль закупит дополнительно два транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус"

ЦАМТО, 21 августа. Минобороны Израиля 20 августа объявило, что закупит в США для ВВС страны два дополнительных многоцелевых транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус" компании Boeing.

Генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор в отставке Амир Барам поручил миссии министерства в США подписать контракт на поставку двух самолетов после получения одобрения министерской комиссии по военным закупкам. Их стоимость оценивается в 500 млн. долл.

Покупка будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Большая часть средств на закупку будет предоставлена США по программе "Иностранное военное финансирование" (FMF). Новые самолеты будут оснащены системами израильского производства и адаптированы к требованиям ВВС Израиля.

Новые KC-46A присоединятся к четырем самолетам этого типа, заказанным в 2022 году. Ни один из этих самолетов до сих пор ВВС Израиля не поставлен. На текущий момент Boeing завершила сборку первого самолета.

Как заявил А.Барам, самолеты KC-46A позволят увеличить дальность и интенсивность действия боевой авиации.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, запчастей, технической документации и т.д. Общая стоимость заказа, как было заявлено, может составить 2,4 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения о покупке первых двух KC-46A Минобороны Израиля подписало в феврале 2021 года, а в декабре 2021 года в него было внесено изменение, предусматривающее поставку еще двух самолетов.

В августе 2022 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт стоимостью 927,492 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов KC-46A для ВВС Израиля. Работы будут выполняться на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и, как ожидалось, будут завершены к 31 декабря 2026 года.

Как предполагается, первая пара многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" будет передана командованию ВВС Израиля в 2026 году. Вторую пару самолетов планируется передать в 2028 году.

Израиль стал вторым экспортным заказчиком KC-46A. Ранее они были заказаны ВВС США и Силами самообороны Японии.

Новые KC-46A заменят состоящие на вооружении заправщики Боинг-707 Re'em. В последние годы они активно применялись для поддержки авиаударов, наносимых ВВС Израиля в ходе операций на Ближнем Востоке.