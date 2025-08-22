Владимир Путин: создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК

ЦАМТО, 21 августа. Создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК России, способствовало достижению стратегического паритета и обеспечению нацбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создание в 1945 году атомной отрасли стало большим, поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", – говорится в поздравлении В.Путина с 80-летием атомной отрасли России, текст которого опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении президента говорится, что "мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду <...> сформирован надежный ядерный щит Родины".

Как подчеркнул В.Путин, атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России.