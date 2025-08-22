ОАК передала ВКС очередную партию самолетов Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка самолетов Су-35С, которые далее пойдут на рубежи для выполнения задач СВО, а также для защиты государственной границы», — отметил летчик истребителя.

Отмечается, что данная модель истребителя способна выполнять целый ряд задач, в том числе прикрытие авиационной техники и наземных объектов.

«Су-35С — один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» большой дальности», — подчеркнул исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По его словам, на стадии производства находятся уже новые самолеты для следующих поставок.

«Производство востребованной военной продукции в рамках государственного оборонного заказа — одна из наших первоочередных задач», — уточнил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

Ранее, 16 августа, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57, от них есть конкретные заказы. По его словам, многие государства занимаются созданием самолетов пятого поколения, в их число входят США и Россия.