На подъем затонувшего в Петербурге недостроенного буксира "Капитан Ушаков" отвели три месяца

Капитан "Большого порта Санкт-Петербург" Александр Волков потребовал за три месяца поднять из-под воды недостроенный морской буксир "Капитан Ушаков" проекта 23470, затонувший 8 августа у причала БЗ-8 в акватории реки Большой Невки ("Балтийский завод").

"Собственнику судна или его уполномоченному представителю [необходимо] спланировать работы по подъему затонувшего имущества и известить о своем намерении осуществить подъем капитана морского порта. Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения", – цитирует ТАСС документ.

Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков"

Западное МСУТ СК России


Волков потребовал согласовать с ним документацию по подъему и проводить операцию в светлое время суток, соблюдая Международные правила предупреждения столкновений судов в море и обеспечивая постоянную радиосвязь на каналах очень высокой частоты.

Морской буксир "Капитан Ушаков" при проведении на нем строительных работ вечером 8 августа накренился на правый борт и частично затонул в акватории реки Большой Невки. Пострадавших не было. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе "Балтийского завода", причал предприятия арендовал Ярославский судостроительный завод для достройки судна, работы на нем проводили ярославские специалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

"Капитан Ушаков" – пятое судно проекта 23470, предназначенное для ВМФ России. Его спустили на воду на Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) в июне 2022 года.

Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.

