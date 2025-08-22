Войти
В России разработан новый способ борьбы с БЛА

Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

ЦАМТО, 21 августа. Инновационный способ защиты от дронов разработан в России: вокруг объекта устанавливается растягивающаяся защитно-улавливающая сеть "Дарвин" из полиамида, которая может погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил генеральный директор компании "Системы механической защиты" (разработчик) Дмитрий Дорофеев.

"Процесс улавливания происходит в две фазы: сначала фаза снижения энергии, когда под воздействием кинетической энергии дронов полиамидные нити растягиваются в каждой ячейке, что позволяет погасить от 50% до 100% ударной энергии БЛА. Фаза задержания, когда ячейка сети – это отдельный жесткий элемент, – и чтобы дрон пролетел сквозь сеть, ему необходимо прорвать все контактные ячейки. Частичные разрывы приводят к запутыванию дрона или его падению рядом с сетью", – сказал Д.Дорофеев.

По его словам, сетка в один ряд задерживает все типы беспилотников размером до пяти метров.

Методика построения защиты предполагает установку на расстоянии не менее пяти метров от объекта защиты стоек с распорками и растяжками, способными воспринять нагрузку от падающего летающего объекта. Каркас обтягивается защитно-улавливающей сеткой. Под защитой такой сети могут быть узлы управления и коммутации, центры обработки данных, центры управления и связи, производственные корпуса заводов и фабрик, взрыво- и пожароопасные производства, склады, школы, больницы, аэродромы.

Он отметил, что свыше 1,3 млн. дронов были поставлены в ВСУ в 2024 году украинским ВПК и странами НАТО, а план на 2025 год – 4 млн. дронов.

"Вопрос уже не "если", а "когда" и "где" произойдет следующая атака. Наша задача – не жить в ожидании, а найти эффективные способы защиты", – сказал "РИА Новости" Д.Дорофеев.

При этом он подчеркнул, что стоимость перехвата дрона ракетой "земля-воздух" стоит в сотни раз дороже дрона. Электронные средства (глушилки) – не панацея, так как они требуют лицензий, могут нарушать связь, имеют ограниченный радиус действия и не останавливают дроны по инерции или с автономным наведением.

"Нужно простое физическое препятствие. И оно есть, причем недорогое: стоимость одного квадратного метра такой сети из полиамида – 300 руб.", – сказал гендиректор компании-разработчика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
БПЛА
