Шестой за последние 10 месяцев: Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet упал у побережья Вирджинии

Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet потерпел крушение у побережья штата Вирджиния. Это уже шестой F-18, потерянный ВМС США за последние десять месяцев. Об инциденте сообщила пресс-служба американского флота.

Приписанный к 83-й эскадрилье ударных истребителей на авиабазе ВМС США Oceana в Вирджиния-Бич самолет выполнял тренировочный полет. О наличии вооружений на борту ничего не сказано. Пилот сумел катапультироваться и остаться в живых, после обнаружения поисковыми командами он был доставлен в медицинское учреждение. По состоянию данных нет.

Причина падения истребителя F/A-18 Super Hornet не установлена, идет расследование инцидента. Самолет находится на дне, позднее будет принято решение о его поднятии на поверхность.

Как отметили в ВМС США, это уже шестой самолет F/A-18, потерянный за последние 10 месяцев, начиная с октября прошлого года, когда в штате Вашингтон в результате крушения EA-18G Growler, модификации F/A-18E Super Hornet, погибли два пилота. Еще один F/A-18 был сбит «дружественным огнем» с ракетного крейсера в ходе атак на йеменских хуситов в декабре 2024-го.

В этом году все началось в феврале, когда EA-18G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего в Южной Калифорнии, пилоты катапультировались. Еще два самолета потеряны авианосцем USS Harry S. Truman в Красном море. Один упал за борт при буксировке в ангар, второй при попытке приземлиться на палубу.