В России разработали методики подготовки военных с помощью ИИ и VR-технологий

Как сообщили в пресс-службе НГПУ, они моделируют ситуации, в которых испытуемые должны оперативно принять решение, при этом выполнить действия максимально эффективно

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) разработали методики для подготовки военнослужащих к командной работе с помощью VR-технологий и искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью военных погружают в экстренные ситуации для отработки эффективных коллективных действий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В основе разработанных методик лежит так называемая коллективная ментальная модель, которая складывается, когда каждый член коллектива понимает не только общую цель, которая перед ними стоит, или задачу, которую надо решить, но и то, что для этого будет делать каждый из его товарищей в коллективе.

"В НГПУ издано первое в России исследование коллективных ментальных моделей военнослужащих. Авторы выявляют структуру этих моделей, факторы, которые влияют на их развитие, и методы формирования коллективных ментальных моделей у военнослужащих", - сообщили в пресс-службе.

По итогам исследования, которое охватило 800 военнослужащих, ученые разработали 12 методик для подготовки военных. В их основе технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Они моделируют ситуации (захват заложников, ранение товарища, неповиновение командиру), в которых испытуемые должны оперативно принять решение, при этом выполнить действия максимально эффективно. По замыслу созданные методики могут быть практически использованы во всех силовых структурах России. "В игровой форме отрабатываются навыки принятия решений, которые затем должны сработать в реальной боевой обстановке, где от скорости принятия решения зависит жизнь самого бойца и его товарищей", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования, доцента кафедры специальной и практической психологии НГПУ, подполковника Михаила Федоришина.

В пресс-службе отметили, что исследования проводились в тесном взаимодействии с Новосибирским высшим военно-командным училищем и Новосибирским военным институтом Росгвардии, в качестве испытуемых выступали курсанты, а экспертами являлись военнослужащие спецназа - участники боевых действий, в том числе СВО. По словам авторов работы, особенность коллектива военных в том, что его члены объединены общей профессиональной деятельностью в нестандартных условиях. Они находятся вместе постоянно, их деятельность регламентируется сложной нормативно-правовой базой и строгой иерархией. "Согласно нашей теории, в таком коллективе индивидуальная ментальная модель встраивается в коллективную, при этом каждый индивид, встраивающийся в коллектив, корректирует коллективную ментальную модель. Происходит взаимодополнение, и создается единое коллективное решение", - пояснил Федоришин.