Вэнс: конфликт на Украине полностью изменил экономику Европы и Азии

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине полностью трансформировал экономику Европы и значительной части Азии. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, возложив вину за происходящее на администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена.

"Он (конфликт - прим. ТАСС) полностью трансформировал экономику Европы и большей части Азии. Нам просто нужно вернуться к миру", - сказал вице-президент, назвав происходящее "войной Джо Байдена".

Вэнс также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что если бы нынешний американский лидер Дональд Трамп был главой американского государства в 2022 году, то этот конфликт никогда бы не начался. "А теперь президент [Трамп] тратит много времени и усилий, чтобы остановить войну Джо Байдена", - добавил Вэнс.