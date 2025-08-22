Войти
The National Interest: фрегат "Адмирал Амелько" лишил американских стратегов сна

156
0
0
Спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько", 14-08-2025
Спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько", 14-08-2025.
Источник изображения: ОСК

Суда подобных проектов показывают адаптацию российского флота к гиперзвуковым вооружениям и многодоменным операциям, отметил обозреватель Брэндон Вайхерт

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Амелько" позволит России усилить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

"В Военно-морском флоте фрегаты проекта 22350, такие как "Адмирал Амелько", жизненно важны для защиты кораблей, поддержки десантных операций и нанесения ударов, - отмечается в материале. - Став частью Тихоокеанского флота, он усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе в свете напряженности с НАТО и региональными странами".

"Со стратегической точки зрения, оснащение "Адмирала Амелько" отражает адаптацию России к гиперзвуковым вооружениям и многодоменным операциям", - добавил Вайхерт в статье под заголовком "Вот почему новый фрегат российского флота лишил американских стратегов сна". Как полагает обозреватель, "в сочетании с более широкой модернизацией" использование упомянутого фрегата "вносит вклад в российскую стратегию по сдерживанию противников на ключевых театрах" военных действий. По мнению Вайхерта, спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько" "не только укрепляет оборону России на море, но и подчеркивает ее приверженность инновациям на флоте в многополярном мире".

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Вооружение фрегата - пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Всего серия будет состоять из десяти кораблей.

Фрегат 14 августа был спущен на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Корабль назван в честь советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007). Фрегат был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, фрегат "Адмирал Амелько" является пятым кораблем, построенным предприятием по проекту Северного проектно-конструкторского бюро ОСК. К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных. 

Россия
США
Адмирал Горшков
Ка-27
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Путин Владимир
22350
NATO
ГЗЛА
ТОФ
