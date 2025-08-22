Эскорт войны: Украина наращивает поддержку террористов в Африке

Как киевский режим расширяет географию поставок дронов и операторов БПЛА для исламистских группировок

Украина усиливает военную поддержку террористических группировок в Африке, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах — союзниках России. Источники «Известий» сообщили о первом факте поставок партии украинских БПЛА боевикам исламистской группировки ADF, что может спровоцировать вооруженный конфликт на границе Уганды и Демократической Республики Конго. Ранее украинские инструкторы БПЛА были замечены в Мали, ЦАР и Судане, где они обучают в том числе группировки исламистов, действующих против законных правительств. Украина стала глобальным центром приобретения и «экспорта» опыта, связанного с боевым применением БПЛА, констатируют эксперты. Его перенимают даже колумбийские и мексиканские наркокартели, внедряя своих агентов в ВСУ под видом добровольцев. Как и под чьим контролем киевский режим занимается «экспортом войны» — в материале «Известий».

Украина расширяет «экспорт войны» в Африку

Сотрудники Главного управления разведки Украины под дипломатическим прикрытием посольства этой страны в Демократической Республике Конго (ДРК) недавно поставили первую партию БПЛА боевикам угандийской исламистской группировки Альянс демократических сил (ADF), сообщили источники «Известий» в одной из российских ЧВК в Африке.

— Сделано это, чтобы боевики ADF нанесли удар по конголезским военным объектам с территории Уганды и тем самым спровоцировали новый локальный конфликт, — пояснил собеседник. — Очевидно, что Украине костью в горле стоит тесное партнерство России и Уганды, и подобными акциями Киев пытается вновь разжечь войну в ДРК, как это было и в Мали.

Информация о поставках БПЛА и присутствии украинских военных инструкторов в ряде африканских стран (Мали, Центральноафриканской Республике, Судане) начала появляться с конца 2023 года, однако в последние месяцы география этого присутствия расширяется. Речь идет как о секретных операциях ГУР, так и открытых контактах. Например, Украина на официальном уровне обсуждает возможность поставок БПЛА в Гану, о чем недавно заявил Владимир Зеленский.

Но всё же пока главная строка украинского военного «экспорта» в Африку — инструкторы с опытом применения беспилотников в боевых условиях.

— По нашим данным украинские инструкторы работают а Африке по линии ГУР на ротационной основе. Одновременно на континенте находятся несколько десятков человек. Въезжают по паспортам стран НАТО. Но свою национальность не демонстрируют, а местным жителям в целях конспирации и вовсе представляются русскими, — рассказал источник «Известий». — Обучение идет работе с БПЛА всех типов, в том числе работающим по оптоволокну. К дронам этого типа у боевиков повышенный интерес.

По словам нашего собеседника, готовят террористов для нападения на базы, где присутствуют представители российских ЧВК, на подразделения регулярных армий союзных России государств, обучают диверсиям против местных политиков.

«Университет» боевого применения дронов

Зона СВО на сегодняшний момент — глобальный центр получения опыта применения беспилотников в боевых условиях, констатируют специалисты. И спрос на эти знания со стороны как армий разных стран, так и террористических и преступных группировок — огромный. Причем такие запросы приходят к обеим сторонам конфликта, подчеркнул в интервью «Известиям» собеседник из российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР).

— К нам обращаются представители дружественных России иностранных военных ведомств. Мы из первых рук имеем представления об их запросах, — пояснил представитель ЦКБР. — Им не нужны технологические новинки и решения. Им не нужны наши дроны. Боевые дроны сейчас доступны в неограниченных количествах. У них своих дронов — как дров за баней. Поэтому основной фокус таких запросов — это привлечение в качестве инструкторов людей с историей боевых действий и опытом применения, например, ударных FPV-средств.

Но если Россия избирательно и ответственно подходит к ответам на такие запросы, то Украина — нет, констатировал собеседник. Опыт, который получают боевики по ту сторону фронта, постепенно распространяется по миру, как по инициативе самого киевского режима, так и бесконтрольно.

Так, в западных СМИ в последние месяцы появилась целая серия публикаций, подтверждающих, что опыт ВСУ пытаются перенять даже колумбийские и мексиканские наркокартели. С этой целью, и пользуясь практически бесконтрольным набором иностранных наемников в состав ВСУ, они внедряют под видом добровольцев своих боевиков.

«Мы должны признать, что Украина стала платформой для распространения тактики применения FPV-дронов. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью беспилотника стоимостью $400, а затем продать эти знания в другом месте по самой высокой цене», — признал представитель СБУ в интервью Intelligence Onlin.

Это французское издание привело конкретные примеры, когда в частях ВСУ, применяющих дроны, служило как минимум три боевика колумбийской группировки ФАРК и как минимум один представитель мексиканского наркокартеля Лос-Сетос, известного своей жестокостью. Все они легко попали на Украину по поддельным документам через Европу и так же легко выехали, когда получили необходимый опыт.

«За пределами Украины маячит призрак децентрализованной и преступной войны с использованием беспилотников. Она может быть развернута с использованием опыта, полученного непосредственно с поля боя», — делает вывод издание.

Украинские инструкторы в Африке

Впрочем, применительно к Африке речь идет именно о сознательной политике украинских властей, которые поддерживают группировки, выступающие против правительств стран — союзников России. В частности, есть много свидетельств того, что в Мали Украина обеспечивает беспилотниками и инструкторами джихадистов из группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (признана террористической и запрещена в России).

Последний инцидент произошел в первых числах августа, когда боевики устроили засаду на правительственные силы и российских бойцов Африканского корпуса в районе города Мопти — именно с помощью БПЛА.

— Это нападение координировали военнослужащие ГУР Украины. Они также передавали джихадистам в пользование готовые беспилотные летательные аппараты на базе Mavic 3. Малийцы говорят, что БПЛА были завезены через Мавританию, — отметил источник «Известий» связанный с контингентом российских ЧВК в этой стране.

В июле 2024 года во время операции Вооруженных сил Мали против джихадистов из Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, позиционирующх себя как «филиал» «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) в Мали, бойцы российского ЧВК в брошенном террористами автомобиле обнаружили документы и пособия по корректировке огня с БПЛА, которые принадлежали военной разведке Украины, и беспилотник с надписями на украинском языке.

Кроме того, собеседник напомнил, что 25 июля 2024 года повстанцы-туареги из группировки CSP устроили засаду на военный конвой, перевозивший малийский персонал и сотрудников российского ЧВК в Тинзауатен. В результате десятки малийцев и военнослужащих сил частной военной компании были убиты, ранены или взяты в плен. Украинский ГУР официально признал факт помощи боевикам разведывательными данными.

— Мы неоднократно получали информацию о том, что украинские инструкторы обучали управлению дронами боевиков, действующих и в Центральноафриканской Республике. При этом они использовали французскую инфраструктуру, оставшуюся на территории Чада. Как минимум десять украинских специалистов обучали боевиков из группировки Коалиция патриотов за перемены (CPC) на французской военной базе Абеше, что, очевидно, происходило с одобрения Парижа, — заявил источник «Известий».

Применение дронов в террористических целях вышло на новый уровень в Судане, где 31 июля 2024 года президент Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения с помощью беспилотника на церемонии выпуска курсантов на военной базе в Гибейте. В результате атаки погибли пять человек, глава государства не пострадал.

Справка «Известий» В Судане с апреля 2023 года идут бои между правительственной армией и RSF. По данным ООН, с начала конфликта более 15 тыс. человек погибли, еще 26 тыс. получили ранения и около 10 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Масштабная схема «экспорта»

По словам информированного источника «Известий», деятельность украинских инструкторов в Африке — часть более масштабной схемы по внедрению опыта украинских операторов БПЛА в подразделения армий НАТО и их союзников.

Так, наш собеседник рассказал, что недавно у него в распоряжении оказался ноутбук одного из украинских FPV-экипажей в зоне СВО. В нем были обнаружены регулярные отчеты по программе карьерного роста для «зарубежной работы в качестве инструктора».

— По нашим данным, в ходе регулярных визитов в Киев занимавшего в то время пост госсекретаря США Энтони Блинкена в 2023—2024 годах обсуждались не только поставка оружия на Украину, но и программа отправки украинских инструкторов, специалистов с опытом применения боевых FPV-систем в спецподразделения стран НАТО, — сказал эксперт.

По его словам, одно из подразделений, куда периодически направлялись украинские специалисты в то время — войска специального назначения «Дельта» министерства обороны США.

— Многие бойцы ВСУ с радостью готовы променять окопы Волчанска на трейлер с кофе-машиной в Аризоне, где размещено первое оперативное подразделение «Дельты». И их сложно в этом упрекнуть, — отметил наш собеседник.

О «экспортном» потенциале ВСУ в открытую говорят представители киевского режима. Так, нынешний командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, на одной из международных конференций, выступая перед своими западными спонсорами, заявил, что «впереди еще много войн, и инструкторский состав из украинских FPV-операторов очень нужен НАТО».

— Вменяемое мировое сообщество, поддерживающее Украину на сегодняшний день, получает фактически бесплатно кузницу специалистов. Эти люди завтра поедут по всем странам и будут обучать их армии. Ведь впереди еще много войн, и это станет элементом практической благодарности за помощь в нашей борьбе за свободу, — сказал Мадьяр.

На официальном сайте правительства США 17 июля этого года вышла статья, где отмечается ключевая роль беспилотных систем в военных операциях. Там сказано, что такие технологии помогают Украине собирать информацию и выполнять задачи более безопасно и упоминается, что Киев разработал доктрину использования беспилотных систем, которая должна послужить образцом для НАТО. Эта концепция охватывает все аспекты их использования: от общих принципов и влияния на ход боевых действий до конкретных правил применения беспилотных летательных аппаратов, а также наземных и морских систем.

О том, насколько Запад отстает в этом вопросе, высказался и тот же Мадьяр на выставке Landeuro 2025 в Германии. Он заявился западным партнерам, что четыре украинских расчета дронов могли бы за 15 минут превратить любую базу альянса в «Перл-Харбор».

Сообщение и видео с этим заявлением вскоре были удалены.

— Есть иллюзия, что в современной войне воюют дроны. Это абсолютно не так. Воюют люди с применением дронов, — объяснил значимость этого вида войск собеседник из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). — За каждым FPV дроном буквально стоит пилот, который смотрит глазами дрона, выполняя боевую задачу. Попытки заменить человека и исключить его полностью не то, что далеки от приемлемого результата, они по целому ряду стоп-факторов невозможны.

Поэтому опыт людей с боевым опытом применения современных БПЛА и ударных средств типа FPV в мире на вес золота. Тем опаснее, когда знания и навыки таких людей становятся элементом торговли, констатировал эксперт.

Юлия Леонова

Владислав Даниилов