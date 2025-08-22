Воздушный сбой: как ВСУ используют транспортные Ми-8 против беспилотников

Украина пытается заткнуть дыры в ПВО, кустарно переделывая не предназначенные для этого вертолеты

Украинские военные начали использовать транспортные вертолеты для борьбы с дронами. Чтобы превратить гражданские и военные Ми-8 в охотников, их кустарным способом модернизируют, устанавливая пулеметы. Эксперты полагают, что такой подход связан с острой нехваткой средств ПВО и ударных вертолетов у Украины. Специалисты считают, что нововведение не будет слишком эффективным, и в будущем украинским войскам придется от него отказаться.

Какое оружие устанавливают на транспортные Ми-8

ВСУ пытаются использовать вертолеты как перехватчики дронов. Соответствующие видеоматериалы появились недавно в Сети. Но среди имеющихся у Украины машин нет обладающих штатным необходимым вооружением и прицельными комплексами, как, например, российские Ка-52 и Ми-28 или американский АН-64 «Апач». Первыми шагами в вертолетном ПВО стало использование единых пулеметов ПК и ФН МАГ как в передней кабине транспортных Ми-8, так и в качестве бортовых.

Недавно в Сети появилось видео, где можно заметить дальнейшие шаги противника в данном направлении. Стоит сразу отметить, что, поскольку на кадрах присутствуют несколько бортов, затруднительно определить набор вооружения каждого по отдельности. Речь идет, в целом, о текущем направлении действий противника.

Фото: Global Look Press/US Navy/via Globallookpress.com Источник изображения: iz.ru

Впервые среди стрелкового оружия, применяемого украинской стороной в данном качестве, замечен многоствольный пулемет М-134 «Миниган» с оптическим прицелом. В таком варианте оружие имеет несколько преимуществ: высокая регулируемая скорострельность, применение дешевого винтовочного патрона и массовой ленты, простота установки и применения на вертолете. В отличие от своих советских аналогов, у которых вращение блока стволов осуществлялось за счет энергии отвода пороховых газов для экономии веса, «Миниган» имеет электрический привод. Кроме того, он и сейчас находится в серийном производстве и массовой эксплуатации, поэтому при необходимости может приобретаться Украиной как новым, так и б/у.

Еще один вид стрелкового оружия — это пулемет ФН МАГ, со старым вариантом бокового крепления оптического прицела. Его недостатком, как и других пехотных пулеметов в данной роли, является низкая скорострельность. Для поражения подвижной воздушной цели из подобного оружия требуется профессионализм пилота, который сможет уравнять скорость и идти параллельным курсом с БПЛА, и хорошие навыки стрелка. Однако подобные виды стрельбы применяются, например, в береговой охране США для борьбы с контрабандой на БПЛА и при наличии нужных тренировок вполне достижимы.

Наиболее важный момент, который можно заметить на видео, связан с системами обнаружения и наведения в темноте. На Ми-8 видно два внешних устройства: у передней стойки шасси и слева сверху над кабиной. Первое, вероятно, является поворотным оптико-электронным прицельным комплексом, второе — поисковым радаром. Также на одном из кадров показана работа оператора поиска перед большим экраном в вертолете, но по нарезке нельзя сказать, относятся ли оба кадра к одному или разным вариантам систем поиска и наведения. Наличие прицельного комплекса также наводит на мысль о возможности установки и автоматизированной турели. Также стоит отметить, что у всех экипажей на видео новые американские шлемы с системами коммуникации, что также свидетельствует о модернизации вертолетов.

Фото: TASS/Stocktrek Images/Giovanni Colla Источник изображения: iz.ru

Из имеющихся видеодоказательств можно уверенно говорить о модернизации Украиной вертолетного парка с возможностью его использования в противодроновом ПВО. Но если применение пулеметов под винтовочный патрон видится экономичным и потенциально массовым решением, то расходование ресурсов тяжелых вертолетов и их сложное обслуживание при интенсивных еженощных налетах наших БПЛА может оказаться ограничительным фактором экономики и не показать итоговых преимуществ перед ЗРК.

Насколько эффективны могут быть вертолеты против беспилотников

То, что ВСУ прибегли к такому способу борьбы с беспилотниками, указывает на нехватку у них обычных средств ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Наши войска регулярно наносят удары по пусковым установкам ПВО, — пояснил он. — А кроме того, использование западных комплексов против беспилотников дорого. Поэтому они пытаются найти новые способы борьбы. Мы также используем вертолеты и против воздушных дронов, и против безэкипажных катеров.

Фото: TASS/Stocktrek Images/Giovanni Colla Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта, экипажи транспортных вертолетов будут подвергать себя большому риску, входя в зону действия российских средств противовоздушной обороны.

— Если установить на транспортном Ми-8 пулемет, коэффициент эффективности будет где-то 0,3, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Потому что на транспортных вертолетах нет радиолокационных станций, которые могли бы обнаружить аппарат. Здесь — только визуальное обнаружение или подсказка с земли. Поэтому, я считаю, это будет малоэффективным. Подъем вертолета при обнаружении БПЛА, выход на режим поиска и всё остальное — это проблематично.

Эксперт сравнил использование транспортного вертолета с ведением ружейного огня с земли — по его мнению, это лишь немногим эффективнее.

— Из десяти так можно сбить три аппарата. Тем не менее они их используют. Воевать же надо против дронов. Ищут методы и способы. Вертолеты могут дежурить в зоне дроновой опасности. Но транспортный вертолет — это легкая добыча для средства ПВО. Он представляет собой идеальную мишень для истребительной авиации, для зенитно-ракетных комплексов, для ПЗРК. Поэтому они вынуждены будут отказываться от этого ввиду малой эффективности и предстоящих больших потерь самих вертолетов, — заключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На роль дешевых способов борьбы с БПЛА-камикадзе самолетного типа, которые наносят удары по тылам, долгое время претендовали пулеметные дивизионы на автомобилях, использующие многоствольные зенитные пулеметные установки и прожекторы. Однако этот способ требовал привлечения большого количества личного состава и техники, а в сегодняшних условиях фронт вычерпывает украинские резервы. Использование традиционных комплексов ПВО проблематично по экономическим и логистическим причинам. Кроме того, в обоих случаях сказывалась нехватка мобильности, поскольку зона возможного пролета наших БПЛА исчисляется тысячами километров.

Дмитрий Астрахань

Роман Крецул

Андрей Федоров