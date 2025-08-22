Вице-канцлер Германии: время для отправки военных ФРГ на Украину еще не пришло

По словам министра Ларса Клингсбайля, сначала нужно посмотреть, действительно ли будет мир между Россией и Украиной

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль полагает, что время для принятия решения о развертывании военных Бундесвера (ВС ФРГ) на Украине еще не пришло.

"Сейчас еще слишком рано давать такие ответы", - сказал Клингбайль в эфире телеканала Sat.1, отвечая на соответствующий вопрос. Сначала, по его словам, нужно подождать и посмотреть, действительно ли будет мир между Россией и Украиной. Однако, если мир все же будет достигнут, как заявил он, то Украине нужны гарантии безопасности.

"Прежде всего, для этого нужна сильная украинская армия", - утверждал Клингбайль. "А потом посмотрим, что еще можно сделать. Но будут ли это военные ФРГ или нет, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня", - резюмировал вице-канцлер ФРГ.

В настоящее время в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос". Правительство Германии заметило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.