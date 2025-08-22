Войти
В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА

141
0
0
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

В ВСУ пожаловались на оперативное уничтожение их дронов беспилотниками ВС России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские специализированные расчеты БПЛА представляют серьезную угрозу для украинских военных, более оперативно сбивая украинские беспилотники, например, тяжелые дроны "Баба-яга", пожаловался сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк.

"Все эти новые подразделения операторов беспилотников являются для нас новой угрозой", - заявил он газете New York Times.

Карпюк добавил, что Украина не располагает технологиями для защиты от российских расчетов дронов.

"Российские подразделения наносят урон украинским дронам... "Баба-яга"... раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10", - пишет газета со ссылкой на сержанта.

В июле издание со ссылкой на украинских военных и иностранных наемников писало, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
