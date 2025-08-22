В РАН считают, что "Бион-М" станет мощным фундаментом для полетов в дальний космос

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /ТАСС/. Запущенный в среду биологический спутник "Бион-М" №2 станет мощным фундаментом для освоения человеком дальнего космоса, заявил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

"Сегодняшний запуск - это мощный фундамент для движения человека в дальний космос", - сказал Чернышев на построении боевого расчета после успешного пуска.

Старт ракеты "Союз-2.1б" прошел в 20:13 мск с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс "Восток"). Ожидается, что "Бион-М" проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции.