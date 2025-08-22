Войти
ТАСС

В РАН считают, что "Бион-М" станет мощным фундаментом для полетов в дальний космос

147
0
0
Сергей Чернышев
Сергей Чернышев.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 августа. /ТАСС/. Запущенный в среду биологический спутник "Бион-М" №2 станет мощным фундаментом для освоения человеком дальнего космоса, заявил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

"Сегодняшний запуск - это мощный фундамент для движения человека в дальний космос", - сказал Чернышев на построении боевого расчета после успешного пуска.

Старт ракеты "Союз-2.1б" прошел в 20:13 мск с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс "Восток"). Ожидается, что "Бион-М" проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Бион КА
Союз-2 РН
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 02:29
  • 10138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 21:25
  • 110
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 21.08 16:34
  • 1
Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний
  • 21.08 12:49
  • 4
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 21.08 09:10
  • 41
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.08 08:25
  • 5
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 21.08 02:06
  • 0
Ответ на "На Западе рассказали о воздушном бое между Су-27 и F-35"
  • 21.08 00:25
  • 0
Ответ на "Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили"
  • 20.08 21:05
  • 32
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 20.08 20:06
  • 1
ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне
  • 20.08 20:02
  • 2
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 20.08 19:54
  • 1
Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили
  • 20.08 19:37
  • 1
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34
  • 20.08 14:22
  • 0
Гарантии безопасности Киеву и ответ НАТО на «Запад-2025»
  • 20.08 01:23
  • 1
Взгляд в прицел: что стоит за учениями Южной Кореи и США