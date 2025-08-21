Авиалайнер МС-21 уже налетал более 70 часов во время сертификационных испытаний

Скоро к нему присоединится второй борт

Импортозамещённый опытный авиалайнер МС-21, оснащённый отечественными системами и двигателями ПД-14, совершил 19 полётов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний. По сообщению пресс-службы Ростеха, суммарно самолёт провёл в воздухе 74 часа.

Также в Ростехе рассказали, что вскоре к программе испытаний присоединится и второй борт. Машина уже готовится к первому полёту в Иркутске. В госкорпорации отмечают, что когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее, поскольку необходимое количество вылетов и часов налёта распределится между двумя машинами.

Отечественный среднемагистральный авиалайнер МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолётных систем и т.д. Всего в самолёт внедрено более 70 российских компонентов.