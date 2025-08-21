Минцифры предложило пять основных принципов регулирования ИИ

Министерство цифрового развития подготовило проект концепции регулирования искусственного интеллекта, основанной на пяти ключевых принципах, сообщают «Ведомости».

Документ находится на стадии экспертного обсуждения и консультаций с представителями индустрии. В основу будущего регулирования планируется заложить:

Человекоориентированный подход; Доверенность технологий; Принцип технологического суверенитета; Уважение автономии и свободы воли человека; Запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий.

Представитель Минцифры пояснил изданию, что после завершения консультаций с отраслями, активно внедряющими ИИ-технологии, документ направят на межведомственное согласование.

В разработке концепции участвовало экспертное сообщество АНО «Цифровая экономика». Директор направления «Искусственный интеллект» организации Евгений Осадчук отметил, что основной принцип регулирования нейросетей заключается в создании условий для развития ИИ-технологий без избыточных барьеров, но с чёткими правилами защиты интересов общества.

Мария Снегова