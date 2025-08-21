Войти
Минцифры предложило пять основных принципов регулирования ИИ

Законодательное регулирование
Законодательное регулирование.
Министерство цифрового развития подготовило проект концепции регулирования искусственного интеллекта, основанной на пяти ключевых принципах, сообщают «Ведомости».

Документ находится на стадии экспертного обсуждения и консультаций с представителями индустрии. В основу будущего регулирования планируется заложить:

  1. Человекоориентированный подход;
  2. Доверенность технологий;
  3. Принцип технологического суверенитета;
  4. Уважение автономии и свободы воли человека;
  5. Запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий.

Представитель Минцифры пояснил изданию, что после завершения консультаций с отраслями, активно внедряющими ИИ-технологии, документ направят на межведомственное согласование.

В разработке концепции участвовало экспертное сообщество АНО «Цифровая экономика». Директор направления «Искусственный интеллект» организации Евгений Осадчук отметил, что основной принцип регулирования нейросетей заключается в создании условий для развития ИИ-технологий без избыточных барьеров, но с чёткими правилами защиты интересов общества.

Мария Снегова

Права на данный материал принадлежат kod.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе

